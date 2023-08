IL VIDEO - Castel Volturno, a fuoco i pini, case lambite dalle fiamme

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato in serata a Castel Volturno, in provincia di Caserta, tra il chilometro 33 e il chilometro 34 di via Domitiana, nei pressi di un caseificio.

Ad andare a fuoco prevalentemente sterpaglie e pochi pini con le fiamme che hanno lambito alcune abitazioni, per precauzione evacuate. Due squadre di vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta e un mezzo di supporto hanno impiegato ore per domare il rogo anche a causa del forte vento.