Incendio sul Monte Epomeo, notte di paura a Ischia

Dieci ore di intervento dei vigili del fuoco, 25 ettari di macchia mediterranea andata distrutta, cinque famiglie allontanate dalle loro abitazioni. Sono questi i numeri della notte di paura a Forio d'Ischia dove verso le 21 si è sviluppato un incendio di vaste dimensioni.

Il fuoco che ha interessato il Monte Epomeo è partito dalla zona di Montecorvo: complice il vento, le fiamme hanno presto lambito altre zone fino a mettere a rischio case e strutture ricettive. Il rogo è stato domato solo stamattina alle sette, quando anche i cinque nuclei familiari di via Pietra Brox hanno potuto fare rientro a casa senza rischi. Non c'è pace in queste ore per Ischia dunque che passa dal fuoco all'acqua con violente mareggiate che hanno costretto alla chisura alcuni stabilimenti. Sul fronte incendi invece, è ancora in via di spegnimento quello che sta interessando alcuni capannoni industriali a Barra dove i vigili del fuoco sono ancora presenti. Sul posto anche l'Arpac per il monitoraggio della qualità dell'aria.

Per entrambi i roghi, sono ancora ignote le cause.