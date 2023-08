Un incendio di vaste proporzioni è divampato nel pomeriggio lungo un costone del monte Taburno, nel Beneventano. L'area interessata dalle fiamme, la cui origine è in corso di accertamento, ricade nel Parco regionale del Taburno-Camposauro, lungo il versante Bonea-Montesarchio. Vigili del fuoco in azione con squadre aeree per lo spegnimento.