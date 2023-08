Autoarticolato in fiamme, in salvo il conducente

I Vigili del fuoco di Bisaccia e Lioni, supportati da un'autobotte proveniente da Avellino, sono intervenuti sulla Strada Statale 7, nel territorio di Conza della Campania, per un incendio che ha interessato un autoarticolato. Il mezzo trasportava cassoni vuoti per i pomodori. L'autista, accortosi delle fiamme, ha fatto in tempo a sganciare la motrice e a mettersi in salvo. Le fiamme sono state poi spente e l'area messa in sicurezza.