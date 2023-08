Due piani della Vela Rossa in fiamme. Incendio domato nella notte

E’ stato completamente domato, dopo un intervento di un paio di ore, il vasto incendio che ha interessato due piani della Vela Rossa a Scampia, una delle palazzine ancora abitate inserita nei progetti di riqualificazione urbana dell’area.

Le fiamme, divampate intorno alle 22, hanno rapidamente avvolto diversi appartamenti tra l’ottavo e il decimo piano. A pochi passi dal luogo dell’incendio una stazione dei carabinieri, che hanno raggiunto il posto assieme a polizia, vigili del fuoco e ambulanze. Decine le persone che si sono riversate in strada durante le operazioni di spegnimento ma per fortuna non ci sono stati feriti.

Coincidenza vuole che proprio le Vele di Scampia siano state citate nella giornata di ieri dal sindaco di Napoli e della Città metropolitana Gaetano Manfredi come esempio di riqualificazione in riferimento a quanto dovrà essere fatto a Caivano, dopo i terribili fatti di cronaca.

Sulla natura dell’incendio ancora nessuna notizia e non si esclude al momento alcuna pista.