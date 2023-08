"La barca andava veloce e ci ha tagliato la strada"

“Eravamo al largo del fiordo di Furore diretti verso Amalfi, quando improvvisamente un'imbarcazione che navigava in senso opposto ci ha tagliato letteralmente la strada andando a sbattere contro la nostra prua. La loro velocità era sostenuta per essere un motoscafo, 20-25 nodi, la nostra intorno ai 9. Antonio Gallo, comandante del veliero Tortuga, spiega cos'è accaduto giovedì pomeriggio in mare aperto: una donna di 45 anni, Adrienne Vaughan, è morta per le ferite riportate nel corso dell'incidente.

