Ischia, monte Epomeo in fiamme. Vasto incendio domato all'alba

E' stato domato, dopo un lungo intervento durato tutta la notte, il vasto incendio che si è sviluppato a Ischia, sul monte Epomeo, in località Panza.

In via precauzionale erano state fatte evacuare quattro abitazioni nei pressi della zona interessata dalle fiamme.

Il forte vento ha reso più difficili le operazioni di spegnimento da parte delle squadre dei vigili del fuoco. Il fumo e la fuliggine avevano raggiunto anche il centro di Forio, la litoranea e il corso.

Il rogo è stato immortalato in molte foto e video caricati online da residenti e turisti, tra paura e sconcerto. Per fortuna non ci sono stati feriti né sono state segnalate situazioni di particolare pericolo.