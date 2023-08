Jennifer Lopez infiamma Capri

La notte caprese di Jennifer Lopez inizia così, pochi passi dall'hotel Quisisana, dove è ospite, verso la taverna Anema e Core, il tempio dell'allegria sull'isola azzurra fondato da Guido Lembo. Qui bastano pochi istanti, un tamburello, gli amici di sempre e la complicità del vocal coach Steve McKey per scatenare la diva di Hollywood in uno show improvvisato.

Capri incanta JLo, per ora senza Ben Affleck al suo fianco. Canti, balli, caccia al selfie e tanta curiosità per i turisti che affollano l'isola in una stagione da incorniciare che ne consacra la luce glamour e la centralità internazionale.

Prima di ripartire in barca, sembra quasi una cartolina d'altri tempi la passeggiata che Jennifer Lopez si concede in piazzetta e nei vicoli confondendosi tra la folla, in compagnia di amici con leggerezza e stile anche in bikini, ad ogni tappa nei negozi dove la diva si lascia andare allo shopping.

Ma vuoi mettere, una sera d'estate a Capri, cantando di tutto con JLo, dalla sua "Let's Get Loud" a "I will survive" di Gloria Gaynor?