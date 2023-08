Lindstrom ufficiale: il Napoli lo acquista a titolo definitivo

Benvenuto Jesper. L'atteso tweet di De Laurentiis ufficializza l'acquisto a titolo definitivo di Lindstrom, un ragazzo di 23 anni che ha uno smile tatuato sul braccio sinistro.

Si descrive con un tipo allegro, che sorride spesso, i tifosi del Napoli si augurano che siano soprattutto loro a divertirsi, grazie alle sue giocate: i 7 gol e i 4 assist nella scorsa Bundesliga con la maglia dell'Eintracht sono un'ottima premessa, il motivo per cui De Laurentiis ha speso 25 milioni per il suo cartellino.

Rudi Garcia lo inserirà gradualmente nel suo 4-3-3, ma presto potrebbe diventare un perno della squadra a destra, come lo è Kvaratskhelia a sinistra. Lozano, invece, ha già salutato i compagni in attesa di riaccasarsi al Psv.

L'arrivo del danese rinforza una squadra che è ripartita con la fame giusta dopo lo scudetto vinto a maggio ed è da tanti considerata la favorita anche per questa stagione: il 2-0 al Sassuolo ha impressionato più del 3-1 al Frosinone, aggiungendo ulteriore qualità sarà felice soprattutto Osimhen, nervosissimo per qualche errore di troppo in attacco alla fine dell'ultima partita.