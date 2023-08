La Cappella Sansevero tra i siti più visitati al mondo

La Cappella Sansevero di Napoli, è il uno dei sei siti più gettonati dai turisti di tutto il mondo e per questo ha vinto nel 2023 il Premio "Travellers' Choice Best of the Best".

Gioiello barocco, nel cuore del centro antico di Napoli - fu ideata da Raimondo di Sangro, VII Principe di Sansevero - si è aggiudicato il più importante riconoscimento di Tripadvisor che ogni anno premia le attrazioni preferite dai viaggiatori.

Il riconoscimento viene conferito a quei monumenti considerati eccellenti per l'elevato numero di recensioni e opinioni dalla community del sito web statunitense, raccolte in un periodo di dodici mesi nell'anno precedente. Per venire incontro alle numerose richieste dei turisti, la Cappella resterà aperta al pubblico sette giorni su sette per tutto il mese di agosto.

Oggi sconsacrata, situata nei pressi di piazza San Domenico Maggiore, la Cappella ospita veri capolavori: il Cristo velato di Giuseppe Sanmartino, conosciuto in tutto il mondo per il sottilissimo velo marmoreo che lo ricopre, la Pudicizia di Antonio Corradini e il Disinganno di Francesco Queirolo. Vi sono anche opere inusuali come le macchine anatomiche: due corpi, totalmente scarnificati, dove è possibile osservare, in modo molto dettagliato, l'intero sistema circolatorio. La cappella settecentesca fu concepita come luogo di culto carico di simbologie che riflettono il genio e il carisma misterioso di Raimondo di Sangro.