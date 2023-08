Filiera del pomodoro in difficoltà: prezzi in aumento fino al 40%

Il rosso pomodoro è da sempre uno dei colori dell'estate. I rincari di mercato in questa stagione, però, forniscono un quadro a tinte meno accese sia per i consumatori che per i produttori. I dati Anicav, l'associazione delle industrie conserviere, dicono che gli ettari messi a coltura sono aumentati del 5% rispetto al 2022. A crescere, però, è stato anche il prezzo della materia prima, schizzato su del 40%.

Un'impennata che all'inizio della campagna di trasformazione preoccupa gli imprenditori. Il prezzo medio di riferimento del pomodoro tondo tocca i 150 euro a tonnellata. A farne le spese anche i consumatori finali che acquistano dagli scaffali della grande distribuzione, ma anche quelli che cercano il risparmio tra le bancarelle del mercato. Un aumento medio dei prezzi del 20%. E il pomodoro è solo la punta dell'iceberg dei rincari.