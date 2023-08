La magia dell'Anfiteatro di Pozzuoli

E' di grande impatto, dice la turista americana. Un piccolo Colosseo, per il visitatore francese. Fu edificato in età imperiale l'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, ed era in origine uno dei due presenti nella città portuale che era centro strategico per l'impero romano. Quello detto maggiore o Flavio fu realizzato quando la capienza del precedente Anfiteatro si rivelò insufficiente.

Terza arena per dimensioni dopo il Colosseo e quella di Santa Maria Capua Vetere, poteva ospitare fino a quarantamila spettatori. E' in questo agosto il sito più visitato tra tutti quelli, spettacolari per valore storico e paesaggistico, compresi nel parco archeologico dei campi flegrei. Il numero di presenze è ancora però largamente inferiore a quel che merita un luogo di questo valore. Come accade anche per altri tesori flegrei. Nei sotterranei colonne e capitelli, parte delle antiche decorazioni.



L'offerta del parco archeologico dei campi flegrei si arricchisce con la rassegna antro, al via il 25 agosto. Spettacoli tra castello di Baia e scavi di Cuma. Si apre con Lina Sastri. Domani i luoghi della cultura sono tutti aperti per ferragosto, con pochissime eccezioni. Meglio verificare invece le aperture del 16, quando diversi siti, nell'area flegrea l'anfiteatro Flavio e gli scavi di Cuma, resteranno chiusi.