La nave "Life Support" di Emergency nel porto di Napoli

È arrivata poco dopo le 7 nel porto di Napoli la nave Life Support di Emergency. A bordo 76 migranti di cui 24 minori. Dodici quelli che sbarcheranno in Italia non accompagnati. Già attivata la macchina organizzativa per l'accoglienza da parte della Prefettura di Napoli: gli immigrati verranno alloggiati in un primo momento nel residence dell'Ospedale del Mare, prima di raggiungere le destinazioni assegnate.

I naufraghi, tra cui 7 donne, provengono prevalentemente da Egitto e Siria, Etiopia ed Eritrea e sono partiti il 10 agosto dalle coste libiche. Nei loro racconti, riportati da Mohamed Hamdi, mediatore culturale a bordo della Life Support, gravi violazioni dei diritti umani nei centri di detenzione libici, estorsioni, rapimenti ed esecuzioni sommarie.

Nel primo gruppo di persone sceso dalla nave anche una bambina di 7 mesi con la mamma, la nonna e un altro parente di 12 anni. La famiglia arriva dalla Siria ed era diretta a Brema. Il padre è rimasto nel Paese di origine per problemi familiari.