La ricostruzione a Ischia, i numeri del rapporto del commissario Legnini

Un anniversario triste che ricorda soprattutto le vittime della fragilità del territorio quello del terremoto di Casamicciola, Ischia, 21 agosto 2017. Sei anni in cui sulle macerie del sisma e sulla ricostruzione si è abbattuto anche il fiume di fango del Celario del 26 novembre 2022. C'è anche questo nella relazione annuale della struttura commissariale per l'emergenza di Giovanni Legnini sul lavoro fatto per la rinascita dell'isola. Fasi e ordinanze che si sono susseguite per superare gli stalli e orientare i contributi a disposizione verso il recupero di edifici privati e pubblici. In totale 1 miliardo e 260milioni il fabbisogno stimato per la ricostruzione. Di questi 350 i milioni stanziati dal governo. Per quanto riguarda le richieste di contributi arrivate dopo il terremoto, l'80% delle istanze è stato accolto. Oltre 22 i milioni di euro concessi. Altri contributi verranno erogati per le cosiddette delocalizzazioni, cioè per chi lascerà le aree a rischio idrogeologico. L'obiettivo finale è raggiungere una ricostruzione a 0 consumo di suolo: dopo la frana che dal monte Epomeo spazzò via 12 vite umane, si è intervenuti subito sull'emergenza: dei 183 interventi previsti, 123 quelli ultimati o in corso. Completato a luglio il dragaggio del porto di Casamicciola. C'è poi il piano più strutturale per mettere in sicurezza il territorio per 138 milioni di euro. Molto è stato fatto, molto rimane ancora da fare per restituire all'isola il volto e la sicurezza che merita.