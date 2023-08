La sfida di Napoli capitale europea dello sport 2026

È la spagnola Saragozza l'ultimo ostacolo sul cammino di Napoli capitale europea dello sport 2026. L'Aces Europe, la federazione delle capitali e delle città europee dello sport, ha comunicato le due finaliste. A fine ottobre, la visita in città dei componenti della commissione internazionale per valutare gli aspetti logistici e operativi. Sarà l'ultimo fondamentale passaggio in vista della designazione.

Il titolo di Capitale europea dello sport impegna la città designata ad organizzare almeno 36 eventi di rilevanza nazionale ed internazionale. Permettendo la realizzazione di iniziative di integrazione attraverso lo sport, anche paralimpico, e un ulteriore impulso, dopo l'Universiade, per affrontare il nodo impianti.

Nel servizio le interviste al presidente Coni Campania Sergio Roncelli e all'oro olimpico di Barcellona 1992 Pino Porzio