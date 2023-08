La spiaggia di Santa Teresa, il mare sotto casa dei Salernitani. E non solo

La spiaggia di Santa Teresa, tanto cara ai Salernitani, è il mare “sotto casa” e alla portata di tutti, a due passi dal centro della città.

Economica, vicina e dotata di servizi, la soluzione per chi non vuole o non può allontanarsi e desidera fare un bagno e prendere il sole. L'arenile attira anche turisti stranieri, ospiti di alberghi e bed & breakfast della zona.