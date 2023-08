Lago Fusaro, al via la sostituzione delle 400 boe

ll panorama del Lago Fusaro storicamente è anche nelle boe galleggianti del campo di mitilicoltura, 400 circa, dei colori più disparati, in materiali che hanno fatto il loro tempo.

Saranno tutte sostituite, nell'operazione che l'Ente Parco dei Campi Flegrei realizza con la Società ittica Lago Fusaro e con il Comune di Bacoli. "Tonalità mimetiche, azzurro e grigio, per un riordino non solo estetico e paesaggistico, dice il presidente dell'Ente Parco Francesco Maisto, perchè c'è un impatto ambientale sull'avifauna. Vanno resi più agevoli i flussi migratori - spiega - già penalizzati dall'antropizzazione del territorio".

Il monitoraggio della goletta dei laghi ha analizzato due punti del Fusaro, in uno la qualità delle acque è risultata nella norma, in un altro decisamente no. Sugli scarichi insomma bisogna ancora lavorare anche se l'Ente Parco parla di dati Arpac molto più rassicuranti e specifica che si lavora per mettere a norma gli scarichi autorizzati e censire quelli abusivi, oggetto di più denunce come accade per la pesca di frodo.

Le ostriche che un tempo erano conosciute come le migliori d'Europa, contese dalle corti per i banchetti, sono un ricordo ma si studia ora la possibilità di una ripresa.