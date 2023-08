L'Antigone dai personaggi doppi a Velia Teatro

Un'Antigone intesa come tragedia dell'identità e non come conflitto irriducibile tra leggi scritte e non scritte, tra ragione di stato e vincolo di sangue: è lo spettacolo andato in scena nel parco archeologico di Velia per la 26esima edizione di Velia teatro. Impossibile ignorare i legami familiari che sono alla base del testo di Sofocle. Ciò che emerge però nel riadattamento di Giovanni Greco è il valore duplice di ogni personaggio, a volte comunque incompiuto.

Nel cartellone della rassegna teatrale, anche il dialogo con i classici di Stefano Massini. Una carrellata di personaggi del mondo antico che hanno qualcosa da dirci anche oggi. Uno spettacolo che attualizza ancora di più una manifestazione che continua ad affascinare il pubblico ogni anno.

