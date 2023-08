Le api regine del Partenio

A Sant'Angelo a Scala, in Irpinia, nel cuore del massiccio del Partenio c'è uno degli allevamenti di api regine più grandi d'Italia. Quelle montagne rappresentano un polmone di biodiversità fondamentale per la produzione di polline e quindi per la vita delle api. Nonostante la crisi legata ai cambiamenti climatici e alla forte concorrenza dei paesi stranieri, nei castagneti irpini si produce ancora un miele di altissima qualità, molto richiesto per le sue caratteristiche nutrizionali.

Nel servizio l'intervista all'apicoltore Alessandro Sciarrillo.