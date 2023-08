Legowski: "Felice di essere qui, farò del mio meglio"

“Sono molto felice di essere qui e di aver firmato per la Salernitana. La squadra e la città sono molto belle: ho già conosciuto i miei compagni nello spogliatoio, sono stati tutti molto gentili e disponibili ad aiutarmi”. Sono le prime parole di Mateusz Legowski, il giovane polacco neo-acquisto della Salernitana. Il centrocampista è stato ufficializzato questa mattina e si è messo subito a disposizione di Paulo Sousa in vista dell'esordio in campionato domenica all'Olimpico contro la Roma.

“Prima di tutto voglio aiutare la squadra il prima possibile. Farò del mio meglio. La serie A è un campionato davvero difficile, sono molto felice di essere in Italia”, ha concluso.