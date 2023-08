Le sfogliatelle di Ferragosto del sindaco di Portici

Il sindaco di Portici Enzo Cuomo come ogni anno per Ferragosto ha visitato prima una RSA e poi una spiaggia del litorale cittadino per omaggiare anziani e cittadini di sfogliatelle. Un'iniziativa, ormai tradizionale quella di “Ferragosto con la sfogliatella”, con il primo cittadino che si è recato presso la casa di riposo Pio XII e poi alle spiagge delle Mortelle e di Cirotto.

“Il ferragosto che amo, tra la nostra gente, con i nostri anziani, sulle nostre spiagge - ha scritto Cuomo sul suo profilo Facebook - Offrire una sfogliatella ai nostri anziani ed ai nostri ospiti non è solo una tradizione ma un modo preciso di interpretare una funzione, ispirandosi a valori come l'inclusione, l'accoglienza, la solidarietà”.