Le storie di chi cerca una vita migliore

C'è un insegnante siriano di 63anni, che scrive poesie ed è fuggito per trovare la libertà di pensiero. C’è chi invece, come una 28enne arrivata in Italia con sua madre e sua figlia di soli sette mesi, è scappata per cercare un futuro migliore per la sua famiglia, vendendo anche la propria casa in Siria per pagarsi il viaggio della speranza. E inoltre, un 17enne che ha provato ad attraversare il Mediterraneo 7 volte e ogni volta è stato rimandato in Libia dove, racconta, i trafficanti fanno accordi con le milizie. Lui è uno dei 12 minori non accompagnati sbarcati a Napoli con la nave Life Support di Emergency. 76 i migranti salvati lo scorso 11 agosto in acque internazionali. La loro nuova vita è iniziata al porto partenopeo, da dove sono stati trasportati al Covid Residence dell’Ospedale del Mare in attesa di nuove sistemazioni in strutture dell’area metropolitana di Napoli o delle altre province campane. Sono siriani, etiopi, eritrei ed egiziani, come il 26enne che è venuto in Europa perché non riusciva a mantenere la sua famiglia: “Avrei preferito morire annegato che tornare in carcere in Libia”, ha detto ai soccorritori.