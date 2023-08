Le ultime ore di Stabiae

Gli scavi in corso nell'antica Stabia restituiscono nuovi particolari sulle dinamiche dell'eruzione del Vesuvio del 79 e reperti di raffinata qualità artistica, affreschi ed elementi architettonici.

Le evidenze riportate alla luce dagli archeologi in Villa San Marco, un complesso esteso più di undicimila metri quadri sul pianoro di Varano con giardini colonnati, terme e una grande piscina, in quello che nel primo secolo avanti Cristo era diventato un rinomato luogo di villeggiatura per l'elite romana, permettono di ricostruire le ultime ore di vita degli abitanti della villa che prima cercarono e trovarono ripari di fortuna ma, con l'attenuazione della pioggia di lapilli, riemersero negli atri e nei giardini venendo però sorpresi da un nuovo flusso piroclastico che sommerse tutto e risultò loro fatale.

Un tratto del portico superiore della villa emerge ora dai lapilli con la ricca decorazione pittorica in quarto stile molto ben conservata. Le pitture riproducono figure mitiche, statue, nature morte, paesaggi marini, tappeti, scene fantastiche e naumachie, finte architetture con profondi scorci prospettici. Un nuovo scrigno di tesori disvelato dopo due millenni.

Lo scavo è condotto sul campo nella forma del cantiere didattico, con il coinvolgimento di docenti, giovani ricercatori e dottorandi, una collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei, la Scuola Superiore Meridionale, l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, sotto la direzione della professoressa Maria Luisa Catoni, del professor Carlo Rescigno e del direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel che osserva: “Stabia si conferma come un centro per la ricerca archeologica di risonanza internazionale. Porteremo avanti i nostri ambiziosi progetti di valorizzazione: ampliamento del Museo “Libero d’Orsi” e creazione di un centro di formazione alla Reggia di Quisisana, valorizzazione delle ville San Marco e Arianna con la creazione di servizi di accoglienza e didattica, studio e messa in sicurezza di Grotta San Biagio per progettare una sua futura fruizione”.

"Questa campagna di scavi nell’antica Stabia - spiega il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano - propone scoperte di grande pregio archeologico e si aggiunge a tutte le altre attività messe in campo dal ministero della Cultura in questi mesi per la salvaguardia e lo sviluppo di tutta l’area. Il contesto che si snoda tra Stabia, Oplonti, Ercolano e Pompei è tra i più rilevanti al mondo e ha ancora tanto da rivelare”.