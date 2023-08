L'estate del teatro

Il principe di San Severo, Colapesce, il Munaciello, la Regina Giovanna. Lo spettacolo che apre la rassegna curata dal teatro Tram è un viaggio nelle leggende napoletane, anzi ‘napulitane’ come recita il titolo. “Le abbiamo riprese e riammodernate in un gioco di teatro nel teatro” dice Diego Sommaripa che del lavoro è autore regista e interprete. Fino all'11 agosto nel cortile del Maschio Angioino la seconda edizione dell'appuntamento estivo curato dal teatro Tram che percorre anche i sentieri musicali di Rino Gaetano, il grande innovatore, surreale e rivoluzionario. Poi ci porta con “La signora Odissea" nell'anima e nello sguardo di Penepole e Circe e infine ci racconta la Salomè di Oscar Wilde e Gustave Flaubert. ”Un programma in linea con lo spirito dello spazio teatrale di Port'Alba, spiega il direttore artistico Mirko Di Martino. Siamo un teatro off, che guarda ai lavori più originali, alle compagnie più giovani che hanno idee e talento ma pochi spazi".