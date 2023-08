IL VIDEO - "Let's get loud" all'Anema e core

Live show improvvisato per Jennifer Lopez all'Anema e core di Capri: la star americana ha dato spettacolo intonando uno dei suoi più grandi successi “Let's get loud” e poi esibendosi nell'intramontabile “I will survive” di Gloria Gaynor.

I video della sua performance, rubati da chi ha assistito allo spettacolo, sono diventati subito virali. Non è la prima volta di JLo sull'isola: l'anno scorso aveva organizzato un grande concerto di beneficenza alla Certosa di San Giacomo, ma spesso si è fatta vedere tra i vicoli e la piazzetta.

Quest'anno per lei solo una breve vacanza e un passaggio obbligato nella taverna di Guido Lembo dove già tempo fa aveva incantato il pubblico.