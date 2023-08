Luciano Spalletti è il nuovo commissario tecnico dell'Italia

Luciano Spalletti è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Ad annunciarlo, in un comunicato, la FIGC. L'allenatore toscano assumerà l'incarico dall'1 settembre e la presentazione ufficiale si terrà in occasione del raduno a Coverciano per i prossimi match di qualificazione a Euro 2024.

“Diamo il benvenuto a Spalletti - sono le parole del presidente federale, Gabriele Gravina - la Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore e sono molto felice che abbia accettato la guida tecnica degli Azzurri. Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che attendono l’Italia nei prossimi mesi”.

Resta però sul tavolo la questione della clausola che Spalletti deve versare al Napoli. “L'indennizzo è dovuto anche se il tecnico si tessera per una Nazionale” dice l'avvocato del club partenopeo, Mattia Grassani.