Maiori, difficoltà di manovra per una chiatta a pochi metri dalla spiaggia

Difficoltà di manovra a soli venti metri dalla spiaggia: è la disavventura in cui è incappata una chiatta che si trovava nel mare di Maiori, in costiera amalfitana. L'imbarcazione si muoveva nello specchio d'acqua, a poca distanza dalla riva, sotto lo sguardo stupito dei bagnanti che hanno anche assistito all'intervento della guardia costiera e di altre barche. Solo in questo modo la chiatta è riuscita ad allontanarsi.