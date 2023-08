Maltempo su tutta la regione, un morto annegato a Sapri

Dramma questa mattina sul litorale di Sapri. Un uomo è deceduto dopo essersi tuffato nel mare in tempesta, mentre continua fino a domani alle 20 l'allerta gialla della Protezione Civile per precipitazioni improvvise, venti forti e mare agitato su tutto il territorio campano.

A Napoli il Comune ha predisposto per tutta la giornata di oggi la chiusura dei cimiteri e dei parchi pubblici. L'ordinanza prevede anche la chiusura del Pontile Nord di Bagnoli. Inaccessibili anche le spiagge cittadine.

A causa del forte vento e del mare grosso sono stati sospesi in mattinata tutti i collegamenti marittimi veloci per le isole di Ischia e Procida.

Sin dal primo mattino il mare grosso ha impedito agli aliscafi di effettuare le corse previste da Molo Beverello e Pozzuoli per i porti di Ischia, Casamicciola, Forio e Marina Grande.

Una forte mareggiata ha colpito l'isola di Capri, soprattutto nel Comune di Anacapri e faro di Punta Carena. Tutti i collegamenti tra Napoli e Capri sono sospesi, così come lo è il servizio di funivia del Monte Faito.

A Maiori, in costiera amalfitana la statale 163 è chiusa per frane e sulla spiaggia sono stati ritirati gli ombrelloni. Mareggiate anche sul litorale Asceo nel Cilento.