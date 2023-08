Manfredi: "A Caivano abbiamo bisogno di normalità"

Il sindaco di Napoli sulla vicenda Caivano esprime il bisogno di normalità per i territori difficili. “Ci sono state situazioni di degrado che sono state legate ad un'assenza da parte delle istituzioni e della comunità. Abbiamo bisogno di tanta normalità” ha detto il primo cittadino. "Credo che il presidio del territorio sia fondamentale, così come è determinante combattere le piazze di spaccio e avere maggiore sostegno delle forze dell'ordine, ma non è sufficiente. Solo attraverso un recupero sociale, culturale ed educativo di quei luoghi riusciremo a fare la differenza".

Alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che domani sarà a Caivano Manfredi chiederà "un impegno costante, il sostegno alle tante iniziative che vengono fatte non solo a Napoli ma nell'area metropolitana, finanziamenti per i servizi, per le infrastrutture di trasporto, per le scuole, per le attività dei Comuni".