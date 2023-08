Robotica e intelligenza artificiale contro l'obesità

La robotica per rendere più preciso il lavoro dei chirurghi e abbassare il già minimo rischio di complicanze post-operatorie; l'intelligenza artificiale per prevedere la perdita di peso dopo l'intervento. Tecnologie al centro del congresso mondiale di chirurgia bariatrica e metabolica in corso alla mostra d'oltremare di Napoli.

Con la laparoscopia oppure utilizzando il gastroscopio, si riduce il volume dello stomaco, così da indurre più precocemente nel paziente il senso di sazietà. Si può ottenere una perdita tra il 10 e il 20% del peso corporeo, ma gli esperti ci tengono a sottolineare che la chirurgia non è una bacchetta magica, bensì un pezzo del percorso terapeutico del paziente.

Nè colpa, né vizio. L'obesità è una malattia e un fattore di rischio per diabete, ictus e tumori. L'accesso in sala operatoria è però ancora elitario. Tra i 18 e i 69 anni, un italiano su dieci è obeso, in valore assoluto sono oltre quattro milioni di persone.

E, pur essendo cresciuti del 300% nell'ultimo decennio, secondo i dati della Società Italiana di chirurgia dell'obesità e delle malattie metaboliche, gli interventi effettuati ogni anno nel nostro Paese sono a malapena 30mila.

La Campania poi fa peggio della media italiana e ha il triste primato di regione con la più alta percentuale di bambini in eccesso ponderale, cioè sovrappeso o obesi: il 44% della popolazione pediatrica.

Nel servizio, l'intervista a Luigi Angrisani, professore associato di chirurgia generale all'università “Federico II” di Napoli.