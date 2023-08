Dalla laurea a Miami alla mensa dei poveri: "Aiutando gli altri aiuto me stesso"

La mensa del Carmine è un punto di riferimento a Napoli, in particolare nella zona orientale. E' un mondo ricco di amore per il prossimo: qui i volontari ci passano tante ore.

Non manca mai un sorriso senza mai perdere di vista l'obiettivo: a ora di pranzo sono in tanti a presentarsi, bisogna preparare il pasto in tempi serrati.

“Aiutando gli altri si aiuta anche se stessi”, racconta Davide. La sua è una storia particolare: un'infanzia difficile, la laurea a Miami, il ritorno in Italia e gli errori che lo hanno portato ad affidarsi a Padre Francesco.