Nuovi poveri, aumenta la coda alla mensa di Sant'Erasmo

Alla mensa di Sant'Erasmo a Santa Maria Capua Vetere storie di persone ridotte in povertà dopo aver condotto una vita normale, tra ex baristi, carpentieri e muratori. La struttura esiste da 25 anni: le persone che hanno bisogno arrivano, ritirano il cibo e consumano i pasti altrove. Dopo la pandemia, sono molti gli italiani che chiedono aiuto, in particolare dopo la sospensione del reddito di cittadinanza.

Nel servizio le interviste a Carmela Matteo e Rosa Dell’Anno, volontarie della mensa, e ad Annamaria Delle Semine, responsabile Caritas Parrocchiale Sant'Erasmo