Metro, la linea 2 si ferma per una settimana

Il weekend che precede Ferragosto inizia senza intoppi per chi deve prendere un treno. Ma turisti e napoletani sono attesi da giorni difficili, subito dopo le ferie.

Dalle ore 23.00 del 19 agosto fino alle 04.00 del 26 agosto, per lavori di manutenzione sull'infrastruttura ferroviaria e impermeabilizzazione della galleria Posillipo, la linea 2 della metropolitana sarà ferma tra le stazioni di Napoli San Giovanni Barra e Napoli Campi Flegrei. Non ci sarà un servizio sostitutivo su gomma con autobus. Una navetta, ogni quindici minuti, collegherà Napoli San Giovanni Barra e Napoli Centrale; per la stazione di Napoli Gianturco ci saranno due corse ogni ora in coincidenza con i treni da/per Salerno. Circolazione regolare su ferro tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli/Villa Literno.

Una privazione non di poco conto, considerato che sulla linea 2 ci sono diverse stazioni parecchio utilizzate anche dai turisti come quelle di piazza Cavour, Montesanto, Mergellina, piazza Amedeo. Limitazioni e variazioni riguarderanno anche i collegamenti con Salerno, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e Caserta.

In particolare, avverte Trenitalia: