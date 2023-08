"Non toglieteci le risorse per Scampia e San Giovanni"

Compatti contro il taglio delle risorse destinate alla riqualificazione di due zone simbolo della città, Scampia e San Giovanni a Teduccio. Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato all’unanimità una mozione per chiedere al Governo che non vengano rimodulati i programmi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Maggioranza e opposizione quindi insieme contro il pericolo di perdere tempo e soldi.

Nella mozione si ricorda anche che se il governo andasse avanti sulla strada della rimodulazione delle risorse la Campania subirebbe un taglio di circa 600 milioni per opere nel campo dell'assetto idrogeologico, della viabilità, per ospedali e impianti sportivi, verde ed edilizia pubblica.

A proposito di fondi, intanto, il Consiglio regionale ha approvato il Def, il documento di economia e finanza, per il prossimo triennio, con i voti favorevoli della maggioranza mentre l'opposizione ha lasciato l'aula in segno di protesta per non aver avuto il tempo sufficiente, dicono, di leggere il testo prima della votazione.

Nel servizio l'intervista a Vincenza Amato, presidente del Consiglio comunale di Napoli.