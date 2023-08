Napoli, è già boom di abbonamenti. Oggi il test col Girona

Ieri passi avanti per il rinnovo di Osimhen, oggi potrebbe delinearsi il futuro di Lozano: ultimo giorno di trattative negli USA dove il calciomercato chiude alle sei di domattina, ora italiana. Se l’offerta da Los Angeles per il messicano dovesse convincere il Napoli, addio Chucky, si volta pagina. Altrimenti avanti alla ricerca di altre offerte.

Dalle 18.30 di stasera, invece, gli affari in entrata o in uscita cederanno il posto per novanta minuti all’amichevole di Castel di Sangro col Girona, squadra in cui milita l’ex David Lopez e che l’anno scorso ha chiuso decima nella Liga spagnola, flirtando anche con l’Europa. Tra infortunati e acciaccati (Mario Rui, Demme, Gaetano, da ieri anche Zielinski) Rudi Garcia avrà comunque la possibilità di testare quasi tutti i titolari, compreso Lobotka, che ha recuperato. Prevista la solita grande partecipazione di pubblico in uno stadio Patini la cui capienza è stata aumentata da 5.000 a 7.500 spettatori.

Intanto, nel giorno in cui parte la vendita libera degli abbonamenti, la società ha comunicato che in 9.233 hanno sfruttato la prelazione, rinnovando la propria tessera: in pratica il 100%.

Continua a Fiuggi il ritiro della Salernitana: stamattina seduta a porte chiuse. Ieri il direttore sportivo De Sanctis ha fatto il punto sul mercato: definiti gli addii di Simy, Mantovani e Valencia, i granata proveranno a chiudere altri colpi dopo il portiere Costil. Una punta, due centrocampisti e non solo, ha assicurato il ds che ha confermato l’interesse per Miretti della Juventus, Martegani del San Lorenzo e Andrey Santos del Chelsea.