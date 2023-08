Napoli, dove puoi arrivare? De Laurentiis non si sbilancia ancora

Il 12 agosto è arrivato, la promessa di Aurelio De Laurentiis non ancora. Salendo sul palco a Dimaro, durante la prima fase del ritiro del Napoli, il presidente scelse una data ben precisa: "Quel giorno vi dirò dove possiamo arrivare".

La scorsa estate fu profetico parlando di scudetto, così ora i tifosi aspettano che si pronunci. A molti, in realtà, potrebbe andar bene anche un altro semplice tweet con la foto di Victor Osimhen che firma il rinnovo del contratto, così la telenovela finisce prima che inizi il campionato, sabato a Frosinone, e sono tutti più sereni, anzi felici, per usare le parole di Rudi Garcia.

Bisogna di sicuro pazientare per Gabri Veiga, l'ultimo sogno assolutamente non proibito che costa 40 milioni, o magari meno, da versare al Celta Vigo. Contro l'Osasuna, all'esordio in Liga, è rimasto fuori dall'undici iniziale. Mezzala di qualità, rinforzerebbe ulteriormente una rosa che si è già dimostrata superiore alle concorrenti in Italia e competitiva in Champions League.

Certo, non ha più Kim. Soprattutto è cambiato il condottiero: Luciano Spalletti si gode il suo meritato riposo che potrebbe durare meno del previsto. Il c.t. Roberto Mancini si è dimesso dalla Nazionale e l'allenatore campione d'Italia in carica sarebbe di sicuro il miglior possibile candidato a sostituirlo.