Garcia: "Napoli, sono la tua sveglia". La Salernitana ufficializza Legowski

La sveglia è il mio compito. Lo aveva già detto, lo ha ripetuto. Rudi Garcia vuole tranquillizzare tutti: se c'è qualcuno che si accontenta dopo la conquista del terzo scudetto, ci sono io a ricordargli quanto è difficile confermarsi. Il tecnico, però, non fa grandi promesse: l'obiettivo - dice - è giocare anche l'anno prossimo la Champions League.

Le possibili novità tattiche si sono viste già in ritiro: dalle parole dell'allenatore emerge la voglia di due punte, almeno a partita in corso, per sfruttare meglio le caratteristiche di Raspadori e il senso del gol di Simeone.

Se dovesse arrivare Gabri Veiga, come pare, addirittura nelle prossime 48 ore, sarà anche più semplice servirli. Aspettando il nuovo acquisto, oggi a Castel Volturno saranno presentati i primi due, Natan e Cajuste, già disponibili per l'esordio di sabato a Frosinone.

Difficilmente saranno in campo a Roma domenica i quattro recenti colpi della Salernitana: già ufficializzato il promettente centrocampista polacco Mateusz Legowski, in giornata toccherà ad Agustin Martegani e agli attaccanti Ikwuemesi e Trivante Stewart.

Sousa aspetta comunque altri rinforzi, su tutti gli juventini Soulé e Facundo Gonzalez. Ma l'emergenza in difesa per il debutto resta: quasi impossibile recuperare Pirola, difficile che ce la faccia Lovato.