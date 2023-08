Napoli da bollino rosso: caldo record, i pronto soccorso reggono

Bollino rosso in sedici città italiane. Tra queste c'è anche Napoli. Le temperature non superano i 37 gradi, ma si arriva ai 40 percepiti, malgrado qualche goccia di pioggia nel pomeriggio, 25 nella notte particolarmente afosa. L'allerta di livello 3 per ondate di calore riguarda tutti, non solo i fragili. La raccomandazione della protezione civile più seguita è la pratica dell'attività sportiva sconsigliata nelle ore più calde. In tanti invece, una volta al mare per cercare refrigerio, si espongono anche al sole.

Gli accessi quotidiani ai pronto soccorso degli ospedali negli ultimi giorni sono aumentati fino ad oltre 200, variabili a seconda delle strutture. Ma le disposizioni delle autorità competenti, Asl in primis, con l'introduzione del codice calore già a metà luglio, e l'attivazione di presidi assistenziali, hanno consentito agli operatori sanitari di lavorare senza particolari affanni.