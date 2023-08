Napoli, col Sassuolo Garcia si affida ai campioni. Offese social a Valentina De Laurentiis

L'affare Gabri Veiga saltato quando sembrava cosa fatta ha lasciato l'amaro in bocca ai sostenitori del Napoli. Per il mancato ingaggio dello spagnolo alcuni pseudotifosi hanno insultato Valentina De Laurentiis e suo padre Aurelio commentando un post della responsabile marketing della società azzurra che invitava ad educare i propri figli dopo i fatti di Palermo e Caivano. La De Laurentiis ha così deciso di chiudere il suo profilo X, ex Twitter. Tornando al campo domenica sera prima al Maradona per gli uomini di Rudi Garcia contro il Sassuolo. Il tecnico si affiderà ad undici campioni d'Italia. Natan ha bisogno ancora di tempo e, dunque, accanto a Rrahmani ci sarà Juan Jesus. A centrocampo Cajuste restituirà la maglia da titolare ad Anguissa, mentre, in attacco rientrerà Kvaratskhelia con Raspadori in panchina. Lunedì, invece, toccherà alla Salernitana di Paulo Sousa che ospiterà l'Udinese all'Arechi. I granata hanno ufficializzato l'acquisto del trequartista Martegani dal San Lorenzo. Il giocatore, ventitré anni, si allenava già da alcuni giorni a Salerno in attesa del passaporto italiano. Arriva in prestito con diritto di riscatto e vestirà la maglia numero sette. Ceduto, invece, a titolo temporaneo alla Lazio il portiere Sepe, mentre, sarà Valentina De Risi ad allenare la Salernitana femminile che disputerà il campionato di serie C.