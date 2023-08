"Napoli e la Costiera beni in pericolo dell'Unesco"

Perdita di identità per Napoli. Rischio idrogeologico e speculazione per la Costiera Amalfitana. Il capoluogo di regione e la parte settentrionale del golfo di Salerno siano inseriti nella lista dei beni in pericolo dell'Unesco, così come molto probabilmente si farà per Venezia.



A chiederlo è una rete associativa legata al turismo sostenibile formata da Otei, Aps Guestitaly e Aeo, realtà che hanno lanciato una petizione online su Change.org proprio per chiedere una maggiore tutela delle due località.



Napoli in particolare è soggetta a un fenomeno di gentrificazione, come recentemente sottolineato anche dalla stampa internazionale, la trasformazione delle sue zone più popolari in aree di pregio, con conseguente scomparsa del tessuto tradizionale.

Nel servizio l'intervista a Gianni Lepre, esperto di economia turistica.