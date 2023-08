Napoli e Salernitana, mercato in primo piano

Dieci giorni pieni di mercato ancora da affrontare, fino al primo settembre non mancheranno novità e sorprese, ma il rischio è che ci siano anche delusioni. Procedeva spedita fino a qualche giorno fa la trattativa per Gabri Veiga, poi nelle ultime ore il vistoso rallentamento e non certo per volontà del giocatore, che la sua scelta l'ha già fatta e non ha intenzione di cambiare idea. L'intoppo è tra il Napoli e il Celta Vigo, dettagli sulle commissioni e sulla percentuale spettante agli spagnoli in caso di rivendita del calciatore da parte del napoli nei prossimi anni. Le sensazioni che filtrano restano positive, ma rimane il fatto che le visite mediche del centrocampista, già programmate, sono state al momento congelate. Va avanti anche la trattativa con Osimhen per il rinnovo del contratto, come ammesso dallo stesso attaccante dopo la gara col Frosinone, mentre è ormai rottura totale con Lozano, che attende solo la sistemazione giusta per la cessione.

A Salerno atteso in giornata l'arrivo di Jovane Cabral, ultimo arrivo di una campagna acquisti che dovrebbe concludersi proprio con l'ingaggio dell'attaccante, esterno offensivo dello Sporting Lisbona con una fugace apparizione in passato alla Lazio: appena 4 presenze e zero gol segnati nell'ultimo campionato portoghese per il 25enne capoverdiano, in cerca di riscatto con la maglia granata.