Napoli, il giorno di Natan e Cajuste

Felici di essere sbarcati nel grande calcio e nella squadra campione d'Italia: il Napoli presenta Natan e Cajuste, i nuovi acquisti di questa finestra di mercato.

Si inizia con il difensore brasiliano. Qualche parola in italiano, immancabile l'omaggio a chi ha indossato prima di lui quella maglia con il numero 3: “Lo usavo nelle giovanili del Flamengo, so che era di Kim, un grandissimo difensore, per lui massimo rispetto”.

Un accenno alle caratteristiche che contraddistinguono il suo gioco: velocità, buona tecnica e grinta. Non è spaventato dal calcio italiano, il difensore brasiliano. Sicuro di non avvertire le differenze tra campionati.

La stessa sensazione di felicità traspare da Jens Cajuste. Maglia 24 come i suoi anni, una carriera iniziata tra Svezia e Francia. “Sono un piccolo pezzo di una macchina grande e ben funzionante. Non mi interessa quanto giocherò, ma aiutare il più possibile quando ci sarà bisogno di me”.

Il centrocampista spiega le sue caratteristiche, non ha problemi di ruolo. Un jolly per Garcia, che potrà giocare con una mediana a due e a tre. “Posso giocare in più posizioni, l'anno scorso sia da 6 che 8”.

Domani sarà il turno di Rudi Garcia, che già nelle scorse ore ha tratteggiato il Napoli che vorrà. Un ruolo di "sveglia", quello si è affidato il tecnico francese, pronto a ricordare alla squadra quanto è difficile confermarsi.

Dalle parole dell'allenatore emerge la voglia di due punte, almeno a partita in corso, per sfruttare meglio le caratteristiche di un Raspadori sempre più jolly e il senso del gol di Simeone.