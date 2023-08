Tegola Napoli: si ferma Anguissa. La Salernitana aspetta Martegani

La nuova era del Napoli, come l'ha ribattezzata il club, non è partita sotto i migliori auspici. Nulla di grave ma dopo il riposo precauzionale di Osimhen e il problema al ginocchio per Kvaratskhelia, ecco un altro piccolo intoppo in ritiro: Anguissa si è fermato per un risentimento muscolare alla gamba destra.

I due attaccanti, invece, si sono allenati in palestra e resta il dubbio sul recupero del georgiano per l'esordio in campionato a Frosinone.

Gli infortuni, seppur non pesanti, cominciano a essere troppi, considerando anche quelli di Mario Rui e Lobotka. Dopo il ritorno di Gollini, i tifosi aspettano ancora il primo colpo di mercato: il nome nuovo per la difesa è Natan, centrale brasiliano classe 2001 del Bragantino.

Anche la Salernitana è ferma al portiere di riserva, Benoit Costil, ma nelle prossime ore potrebbe ufficializzare l'arrivo del centrocampista argentino Martegani, in attesa di una risposta definitiva dalla Juventus per Miretti.

Da colmare il vuoto alla voce centravanti, perché Botheim da solo non basta ad affiancare Boulaye Dia, che oltretutto non ha quasi mai lavorato in gruppo quest'estate: l'idea di De Sanctis sarebbe soffiare al Cagliari l'esperto attaccante croato Bruno Petkovic, che in Serie A ha già giocato 42 partite senza segnare neppure un gol.