Il Napoli recupera Kvaratskhelia e aspetta Gabri Veiga. Nuovo prato a Salerno

Il ritorno di Kvaratskhelia in gruppo è la notizia migliore per Rudi Garcia. Avere il georgiano a disposizione per la sfida di domenica contro il Sassuolo, arbitro Giua di Olbia, può fare la differenza, come e più degli attesi 50mila spettatori per l'esordio al Maradona, di cui quasi 24 mila abbonati, dato non ufficiale, record per il nuovo millennio.

Non è ancora chiaro se quel giorno ci sarà anche Gabri Veiga: la trattativa che sembrava ormai conclusa è stata complicata da alcune formalità che tirano in ballo soprattutto le commissioni da pagare agli agenti. Filtra ottimismo, in ogni caso.

Il Napoli ha meno fretta del Celta Vigo che dovrà spendere i 35 milioni che incasserà per rinforzare la squadra: nel ruolo dello spagnolo gli azzurri hanno già Zielinski, che a Frosinone ha dimostrato di poter essere ancora utile. A breve arriverà anche l'annuncio ufficiale del suo rinnovo.

Quello di Spalletti nuovo c.t. dell'Italia c'è già stato: dal presidente della Federcalcio, Gravina, è arrivato un ulteriore chiarimento sulla clausola che pretende De Laurentiis. Ad occuparsene sarà l'allenatore, non la Figc.

La Salernitana è pronta a gettare nella mischia tutti i suoi nuovi acquisti, che questa settimana si alleneranno in gruppo, compreso l'ultimo arrivato Jovane Cabral e il giamaicano Trivante Stewart.

In vista della gara di lunedì all'Arechi contro l'Udinese, che sarà diretta da Massa di Imperia, Paulo Sousa spera di recuperare anche Pirola, elemento fondamentale in difesa, il reparto che ha funzionato meno all'Olimpico.

Per il debutto casalingo appare quasi scontato il ritorno di Boulayé Dia dal 1': per sfruttare le sue qualità ci sarà anche un prato tutto nuovo, diverso da quello terribile visto contro Augsburg e Ternana.