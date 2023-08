Napoli, l'abbraccio dei tifosi ai Campioni d'Italia

Il più atteso di tutti, ovviamente, Victor Osimhen. La sua auto accerchiata da tifosi di ogni età.

Tanti i sostenitori azzurri, nonostante il periodo di vacanze, che hanno accolto il Napoli a Castel Volturno. Primo allenamento al Training Center al rientro da Castel di Sangro.

Inizia così la settimana di preparazione all'esordio in campionato, sabato prossimo in casa del Frosinone, neopromosso in A.

Già a ruba i biglietti per il settore ospiti: la voglia di Napoli è tanta. E per i tifosi non c'è dubbio su come finirà la stagione.

Sullo sfondo, le voci di mercato. Un rinnovo è arrivato, quello di Mario Rui: per il terzino portoghese contratto fino al 2026.

Zielinski sempre più vicino all'Arabia Saudita. L'offerta è di quelle irrinunciabili.

Per il sostituto il nome più battuto di questi giorni è Gabri Veiga: ma è ancora viva la pista che porta a Koopmeiners dell'Atalanta. I tifosi sognano un doppio colpo. Il conto alla rovescia è partito.