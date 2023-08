Napoli, Mario Rui pronto all'addio. Salernitana: la Nord riapre entro fine 2023

La beffa che accompagna il danno è un cliché e il Napoli ne è rimasto vittima. Settimane a reclamare un difensore che sostituisse Kim e al suo primo allenamento Natan ha causato l'infortunio di Osimhen: distorsione alla caviglia destra. Possibile che salti anche l'ultima amichevole precampionato, l'11 agosto contro l'Apollon Limassol, non l'esordio in campionato a Frosinone, ammesso che non arrivi il colpo di scena sul fronte mercato.

Da valutare il ko al polpaccio sinistro di Rrahmani: preoccupano, in generale, i ripetuti problemi muscolari in ritiro, con il cambio di preparatore atletico da Francesco Sinatti a Paolo Rongoni, voluto da Rudi Garcia.

Ne ha avuti anche Mario Rui, che intanto inscena una polemica tramite l'agente Mario Giuffredi: attacco a De Laurentiis per il mancato accordo sul rinnovo e apertura all'addio o peggio ancora - parole sue -, a una permanenza da scontento in una squadra di scontenti. Il clima di festa da campioni d'Italia non c'è più.

A Salerno partita la prevendita riservata gli abbonati dei biglietti per la gara di Coppa Italia di domenica contro la Ternana. Per il resto è una lunga attesa: di rinforzi, per il tecnico Paulo Sousa, ma anche della riapertura della Curva Nord. Nell'ultimo vertice in prefettura l'hanno garantita entro fine anno. Qualche giorno fa era c'era maggiore ottimismo.