Napoli, oggi alle 18 i sorteggi per la Champions League

La musica della Champions League per la prima volta al Maradona con il Napoli campione d'Italia. Già perché nell'allora lontano 1990 si chiamava ancora coppa campioni e la sfortunata sfida con lo Spartak non si concluse come Diego Armando Maradona aveva sperato alla vigilia. Perché la musica suoni a lungo in Europa gli uomini di Garcia sperano in un sorteggio benevolo da teste di serie oggi alle 18 a Montecarlo.

L'urna 2 è quella che porta le maggiori insidie con Real Madrid, Atletico Madrid, Arsenal, Manchester United e Borussia Dortmund segnalate come le squadre da evitare. Il vero obiettivo, però, è quello di non pescare un avversario ostico nelle urne 3 e 4. Come terza forza del girone meglio evitare PSV e Red Bull Salisburgo: avversari alla piena portata di Osimhen e compagni ma sicuramente squadre che in Europa hanno dimostrato di saperci stare. Nell'urna 4 pericolo numero 1 il Newcastle, ma occhio anche al Galatasaray di Dries Mertens.

Intanto, domani sera alle 20 chiude la finestra di mercato. Arrivato Lindstroem, per il Napoli si tratta di risolvere le grane Demme e Lozano e, forse, di aggiungere un centrocampista alla rosa. A Salerno, Paulo Sousa chiede ulteriori rinforzi dopo i primi due pareggi in campionato: difficile, però, arrivi qualcun altro oltre al franco-ciadiano Tchaouna.