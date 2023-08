Napoli: parchi cittadini tra luci e ombre

Il parco Virgiliano di Napoli e la villa Comunale sono i due parchi comunali aperti fino al 31 agosto. Un modo per le famiglie che restano in città per avere un po’ di fresco, anche se i cittadini lamentano l’incuria in cui versano gli spazi verdi cittadini. Anche la Villa Floridiana, gestita dal Ministero della Cultura, sarà aperta intorno al ponte di Ferragosto.