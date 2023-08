Napoli, rifinitura al "Maradona" in vista del Sassuolo

Rifinitura per il Napoli alle 19, a porte chiuse, al "Maradona". Non accadeva da tempo. Rudi Garcia vuole che i campioni d'Italia respirino aria più fresca all'imbrunire e riprendano contatto col loro stadio che domani sera tornerà a riempirsi per la gara col Sassuolo ancora senza Berardi.

Le scelte di formazione sono fatte: Juan Jesus confermato accanto a Rramhani in difesa. Mediana col ritorno di Anguissa per Cajuste. Attacco con il rientrante Kvaratskhelia al posto di Raspadori. Ecco, il duttile Jack, pagato 35 milioni proprio al Sassuolo, è patrimonio del Napoli e gli va trovata una collocazione in campo. Garcia lo ha provato e lo vede anche mezzala. L'idea è da approfondire, ma potrebbe essere un'alternativa o, addirittura, una soluzione se dal mercato non dovesse arrivare più nulla per il centrocampo.

Il nome nuovo, ma neanche tanto perché è un vecchio pallino del Napoli, è Amrabat della Fiorentina.

In casa Salernitana luci e ombre per Paulo Sousa. Per la prima all'Arechi di lunedì contro l'Udinese il tecnico rilancerà Dia dal primo minuto, ma deve fare i conti con l'assenza di Maggiore. In dubbio Bradaric. Legowski dovrebbe partire titolare e qualche chances la ha anche Martegani. Panchina iniziale per Cabral e Ikwuemesi.