Napoli scatenato sul mercato, Salernitana presenta gli sponsor

Ha svolto le visite mediche a Roma, Jens Cajuste, 24 anni. Centrocampista svedese prelevato dal Reims per circa 10 milioni di euro. Al calciatore 1.2 milioni netti per 5 anni.Tre reti in 31 presenze l'anno scorso con i francesi, sarà il vice Anguissa. E' il secondo colpo del mercato del Napoli, dopo l'arrivo del difensore brasiliano Natan, e non sarà l'ultimo. Con la cessione di Zielinski ai sauditi dell'Al-Ahli, il Napoli si avvicina allo spagnolo Gabri Veiga, 21 anni, stellina del Celta Vigo che chiede 40 milioni per la cessione. Gli azzurri hanno alzato l'offerta a 33 e hanno già il sì del ragazzo che ha accettato un contratto da 1.8 milioni di euro. Dall'Inghilterra rimbalza la voce di un possibile interesse per il paraguayano Julio César Enciso, tuttofare offensivo classe 2004 ora al Brighton di De Zerbi, il quale non ha chiuso alla cessione del suo gioiellino da 4 gol in 20 presenze l'anno scorso.

Mercato in stand-by a Salerno dove nuovi fondi potrebbero arrivare dagli sponsor: annunciate due nuove collaborazioni i cui loghi appariranno sulla manica e come second sponsor di maglia, in attesa di quello principale. Domenica alle 17,45 all'Arechi arriva la Ternana per i 32esimi di Coppa Italia. Arbitra Giua di Oblia. Non ci sarà Bonazzoli, in procinto di andare al Verona in prestito con obbligo condizionato di riscatto.